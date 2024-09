Inizio scuola 2024 e i docenti famosi, dalla maglietta di Enrico Galiano all’ironia di Valentina Petri: “Potrebbe andare peggio?”

Come abbiamo già scritto, oggi 2 settembre è il primo giorno ufficiale dell’anno scolastico 2024/2025, giorno di prese di servizio e di collegi docenti. Ma come lo stanno affrontando i vari docenti? A mostrarcelo sono stati ovviamente i prof influencer più noti.

Inizio anno scolastico 2024/2025, i docenti influencer lo prendono con ironia

Enrico Galiano, docente e scrittore, ha salutato il nuovo anno scolastico con un abbigliamento particolare e spiritoso: una maglietta che ritrae un gatto con sotto la scritta: “stato mentale sonno”.

Matteo Saudino, conosciuto sui social come Barbasophia, ha scritto con ironia: “Collegio docenti bagnato, anno scolastico fortunato”.

La docente Valentina Petri ha pubblicato una storia Instagram dello stesso tenore in cui si vede la sua scuola mentre piove: “Settembre, sono a scuola, potrebbe andare peggio.. ah no, niente”.

C’è ironia anche da parte di Maestro Libero, che ieri ha pubblicato un post su Instagram con scritto “Capodanno degli Insegnanti” e con la descrizione: “dai ragazzi che manca poco a mezzanotte…avete preparato il cotechino da ritagliare e incollare sul quaderno?”.

Maestra in BlueJeans ha pubblicato vari meme divertenti per sdrammatizzare, come questo: