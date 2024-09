Inizio scuola 2024: tutto su immissioni in ruolo, supplenze e funzionamento dell’algoritmo – DIRETTA ORE 15,30

I vari Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando i bollettini per le nomine a tempo determinato del personale docente da GPS per l’a.s. 2024/2025.

I docenti nominati su una delle sedi espresse con le 150 preferenze otterranno una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto 2025.

Tantissimi i posti di sostegno assegnati

Numerosissimi i posti di sostegno assegnati in alcune province. Per fare un esempio in una provincia piccolina del Piemonte come Asti: per sostegno secondaria di secondo grado hanno assegnato da GPS ben 119 posti: 37 posti agli specializzati di prima fascia, 70 posti ai non specializzati ma con almeno tre anni di sostegno e 12 posti dalle graduatoria incrociate. Per ADMM invece sempre ad Asti hanno dato un solo posto alla prima fascia, 68 posti alla seconda fascia e 24 posti alle graduatorie incrociate. Per ADEE 2 posti prima fascia, 100 posti seconda fascia e 91 posti da graduatorie incrociate; ADAA 28 posti seconda fascia e 14 posti da graduatorie incrociate.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma come funziona l’algoritmo per le nomine delle supplenze? A che punto siamo con le stesse nomine e quali novità sulle immissioni in ruolo? Ne parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 4 settembre alle ore 15,30. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile sui social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

