Inizio scuola a ottobre, Giannelli (Anp): “Non è praticabile”

In Italia, si discute della proposta di far partire l’anno scolastico a ottobre, mentre la calura estiva svanisce e lascia spazio alle prime brezze autunnali. Questa idea, avanzata da alcune associazioni di docenti e sindacati al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si scontra con le preoccupazioni dei genitori. Questi ultimi sono già alle prese con le difficoltà legate alla gestione dei figli durante i lunghi mesi estivi, tra costi elevati per i centri estivi e altre attività. La proposta potrebbe interessare circa 5,6 milioni di studenti e 3,5 milioni di famiglie, sollevando il problema del disallineamento tra le vacanze scolastiche e quelle lavorative dei genitori.

Storicamente, il calendario scolastico italiano è stato modellato sui ritmi della vita contadina, con le vacanze estive che servivano a far partecipare i giovani ai lavori nei campi. Nonostante i cambiamenti sociali e economici, la scuola sembra non essersi adattata. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP), ha dichiarato ad Huffpost che modificare l’inizio dell’anno scolastico a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno non è praticabile. Secondo Giannelli, iniziare a ottobre potrebbe comportare la necessità di prolungare le lezioni fino alla fine di giugno, quando il caldo non è certo più mite rispetto a settembre.

Il dibattito si complica ulteriormente se si considera che le vacanze estive italiane sono tra le più lunghe in Europa, solo Lettonia e Malta hanno intervalli simili. In Danimarca, Germania e Francia, la pausa estiva è più breve e le vacanze sono distribuite più equamente durante l’anno. Giannelli suggerisce che, per migliorare l’apprendimento e favorire il turismo, l’Italia potrebbe considerare una distribuzione più equilibrata delle ferie o aumentare le ore di lezione settimanali, riducendo così il numero di settimane scolastiche. Tuttavia, ciò comporterebbe sfide logistiche, come quelle relative al trasporto scolastico.

Il Ministero Valditara ha recentemente lanciato un “piano estate” con 400 milioni di euro per attività estive, ma questo non risolve il problema di fondo. La riforma del calendario scolastico resta bloccata da problemi finanziari significativi. Giannelli sottolinea che le discussioni rimangono teoriche senza un impegno economico reale, vista la mancanza di risorse per migliorare l’edilizia scolastica e affrontare le difficoltà legate alla climatizzazione e all’isolamento termico degli edifici.

Le famiglie affrontano anche un aumento dei costi per i centri estivi, con un incremento medio del 10% rispetto al 2023. Milano risulta la città più costosa, mentre i centri estivi pubblici offrono tariffe inferiori, ma comunque in aumento. In conclusione, la proposta di ripensare il calendario scolastico merita discussione, ma richiede un approccio concreto e un adeguato impegno finanziario per essere realizzabile.