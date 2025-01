Insegnamento dell’informatica nelle scuole, il ministro Valditara risponde al question time alla Camera – DIRETTA ore 15.30

Si svolge oggi, mercoledì 8 gennaio, a partire dalle ore 15,00, il question time dall’Aula di Montecitorio.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a una interrogazione sulle iniziative per contrastare il fenomeno dell’analfabetismo digitale, con particolare riferimento all’introduzione dell’insegnamento dell’informatica nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma Syllabus (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).

Ecco l’interrogazione integrale.

Il concetto di «analfabetismo digitale» si riferisce all’incapacità di una persona di operare mediante un computer, leggere, scrivere e recepire criticamente informazioni in rete; il termine fa riferimento sia a chi non sa utilizzare del tutto strumenti tecnologici, ma anche a coloro i quali non riescono a comprendere ed analizzare in modo critico informazioni ricavate da internet; Secondo il report Istat «Le competenze digitali dei cittadini», pubblicato nel mese di giugno del 2024, l’Italia all’interno dei Paesi dell’Unione europea «si colloca in 23esima posizione, circa 10 punti sotto la media» e solo il 45,9 per cento della popolazione compresa tra i 16 ed i 74 anni possiede competenze digitali di base; In base ai dati rilasciati da Save the Children, nel 2024 in Italia utilizza internet tutti i giorni il 78,3 per cento degli 11-13enni, il 91,9 per cento degli adolescenti nella fascia 14-17 anni e il 44,6 per cento dei bambini tra i 6 e i 10 anni; L’articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede lo sviluppo delle competenze digitali per le scuole di ogni ordine e grado dall’anno scolastico 2025/2026; Il rapporto Eurydice «Informatics education at school in Europe» mostra come, a differenza di molti Paesi europei in cui è stata inserita l’informatica quale insegnamento specifico, l’Italia abbia optato per un approccio integrato alle materie curriculari esistenti; Il 23 marzo 2023 è stata rilasciata la piattaforma Syllabus, che consente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di accedere all’autovalutazione delle proprie competenze, ricevere dei corsi mirati a colmare i gap di conoscenza e migliorare le competenze di base; La partecipazione non comporta alcun costo, né per le amministrazioni né per i singoli utenti, ed altresì non comporta costi aggiuntivi in formazione di personale docente; Ad oggi la piattaforma risulta utilizzata da 7.780 amministrazioni, tra cui numerosi istituti di istruzione superiore secondaria; Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, avviata nel 2024 dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, è emersa sia l’elevata percentuale di successo della piattaforma, sia il potenziale della stessa se resa disponibile anche agli istituti scolastici –: quali iniziative intenda intraprendere al fine di contrastare il fenomeno dell’analfabetismo digitale attraverso l’insegnamento dell’informatica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante l’utilizzo della piattaforma Syllabus.