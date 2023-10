“Insieme per la Costituzione”: oggi la Cgil in piazza a Roma

Manifestazione della Cgil oggi a Roma alla quale hanno aderito oltre cento tra organizzazioni e associazioni della società civile: “La via maestra, insieme per la Costituzione”, questo lo slogan e la parola d’ordine della manifestazione.

Ha spiegato infatti il segretario della Cgil, Maurizio Landini in un video social di lancio dell’iniziativa: “E’ il momento di prendere la parola, difendere la democrazia, ribellarci per cambiare il nostro Paese e dare un futuro ai giovani. La Costituzione è la nostra via maestra e noi la vogliamo realizzare. Credo che la manifestazione parli al Paese perché chiede al Governo di cambiare quelle politiche economiche e sociali sbagliate, non è il momento di cambiare la Costituzione ma di applicarla”.

Alla manifestazione ha aderito anche il Pd e dunque sarà presente la segretaria Elly Schlein e una delegazione del M5S senza però il presidente Giuseppe Conte, impegnato altrove.

Presente l’Alleanza Verdi-Sinistra con in testa il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Dunque Ci saranno tutte le opposizioni in piazza sotto lo slogan: “La via maestra, insieme per la Costituzione” per chiedere lavoro, fisco, giovani, pensioni, stato sociale, politiche industriali, pace e rispetto della Costituzione.

Con la giornata di oggi la Cgil si avvicina allo sciopero generale.