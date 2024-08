Interpello, nuova procedura per le supplenze da parte del dirigente scolastico: che cosa è e come funziona

L’art. 13 dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024, nel regolamentare la procedura per il conferimento delle supplenze brevi e temporanee, esaurite le graduatorie d’istituto, le scuole interpellano gli aspiranti al fine di riscontrarne la loro disponibilità ad accettare la proposta di assunzione.

Che cosa è l’interpello

La procedura d’interpello, introdotta dall’O.M. 88, ha sostituito la messa a disposizione da parte dei docenti; mentre con la MAD era il docente che inviava il proprio curricolo alle scuole di suo gradimento dando la propria disponibilità, con l’interpello sono le scuole che pubblicano le loro esigenze nel loro sito istituzionale, comunicandolo anche all’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) richiedendo ai docenti privi di contratto, di inviare il loro curricolo.

Come funziona

L’interpello è utilizzato dalle scuole per la convocazione di ogni tipologia di supplenza breve e nello specifico:

• per le supplenze pari o superiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante

• Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore

Compiti del dirigente

Il dirigente scolastico ricevuta la disponibilità da parte degli aspiranti supplenti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva.

Proposta

La comunicazione riguardante la proposta di assunzione deve contenere:

• la data d’inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni d’impegno;

• il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;

• le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Comunicazione diretta a più aspiranti

Nel caso in cui la comunicazione sia diretta a più aspiranti, essa deve, contenere:

• l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;

• la data in cui sarà assegnata la supplenza,

al fine di consentire agli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono stati assegnatari della supplenza, di potersi considerare liberi da ogni vincolo di accettazione.

Comunicazione al sistema informativo

Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati riguardanti la supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.