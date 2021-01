Iscrizione scuola, c’è tempo fino alle ore 20 del 25 gennaio

Ancora poche ore per presentare domanda di iscrizione alle classi prime per il prossimo anno scolastico.

La scadenza è fissata alle ore 20 di oggi, 25 gennaio 2021.

Per chi non lo avesse fatto, è necessario prima registrarsi al portale Iscrizioni on-line, a meno che non si sia in possesso dello SPID: in tal caso, si può passare direttamente alla compilazione della domanda.

La modalità è online, tranne che per le scuole dell’infanzia che mantengono il modulo cartaceo.

Per la compilazione e l’invio, è necessario innanzitutto cliccare su “Accedi al servizio” con le credenziali ricevute in fase di registrazione o con lo SPID.

Come seguire l’iter della domanda

Una volta presentata la domanda, cosa bisogna fare?

La domanda inoltrata arriva alla scuola o al CFP prescelto. Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d’invio della domanda.

Una copia della ricevuta verrà inviata sulla casella di posta elettronica indicata. A chiusura del periodo riservato alle iscrizioni la scuola di destinazione, che ha presa in carico la domanda, confermerà l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizzerà ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.

La famiglia riceverà via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale.

La domanda, in particolare, può essere:

Tutte le variazioni di stato della domanda saranno notificate via e-mail agli indirizzi forniti nella procedura di registrazione.

L’iter della domanda può essere seguito anche dall’homepage dell’area riservata di “Iscrizioni on line” consultando lo stato domanda dall’elenco “Le tue domande di iscrizione”.