Iscrizioni scuola al via, come presentare la domanda per l’a.s. 2021/22 [VIDEO]

Iscrizioni scuola al via, come presentare la domanda per l’a.s. 2021/22

Dalle ore 8 di oggi, 4 gennaio 2021, hanno preso il via le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Le domande potranno essere inoltrate fino alle ore 20 del 25 gennaio.

La modalità è online, tranne che per le scuole dell’infanzia che mantengono il modulo cartaceo.

Per inoltrare la domanda è necessario registrarsi al portale e lo si può fare anche ora e fino alla chiusura delle funzioni il 25 gennaio.

Chi ha lo SPID invece non deve fare nulla al momento e potrà procedere direttamente all’inoltro della domanda dal 4 gennaio.

Come compilare la domanda

Innanzitutto è necessario cliccare su “Accedi al servizio” con le credenziali ricevute in fase di registrazuione o con lo SPID.

Al primo accesso, l’applicazione chiede di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati si può procedere con l’iscrizione, cliccando sul pulsante “Nuova domanda”.

Le varie sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se si desidera fare una pausa, si possono salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda.

La domanda viene inoltrata alla prima scuola/CFP scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno invece coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico.

La domanda, se inoltrata, non può essere modificata. Se si devono apportare delle modifiche, è necessario contattare la scuola destinataria della domanda che potrà restituirla sempre attraverso il portale “Iscrizioni on line”.