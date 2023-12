Iscrizioni a.s. 2024/25, riforma istituti tecnici, licei quadriennali, made in Italy: ecco le novità – DIRETTA ore 17,00

Iscrizioni a.s. 2024/25, riforma istituti tecnici, licei quadriennali, made in Italy: ecco...

Nella giornata del 12 dicembre, il Ministero ha pubblicato l’attesa circolare sulle iscrizioni all’a.s. 2024/25.

Le domande di iscrizione alle classi prime potranno essere presentate dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, quindi in un periodo successivo a quello previsto nelle scorse annate, in cui le iscrizioni chiudevano a fine gennaio.

Cambia anche la modalità per inoltrare la domanda, che non avverrà più tramite il portale Iscrizioni on-line, ma dovrà essere effettuata all’interno della nuova piattaforma UNICA, raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it, punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

Prosegue intanto presso la Commissione Cultura del Senato l’iter della riforma dell’istruzione tecnico-professionale che prevede tra l’altro la nascita di una nuova “filiera” con percorsi quadriennali che darebbero però la possibilità di accedere all’istruzione tecnica superiore.

Il ministro Valditara ha già pensato di dare avvio ad una sperimentazione a partire dal 2024/25.

Diversa la questione del Liceo Made in Italy in quanto il relativo ddl è già stato approvato dalla Camera e nei prossimi giorni dovrebbe essere esaminato dalla competente commissione del Senato.

Nel testo del disegno di legge è stata inserita una clausola che “prevede che, in via transitoria e nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 2 [si tratta di un regolamento da emanarsi da parte del Governo entro 3 mesi dalla approvazione della legge, ndr], la costituzione delle classi prime del percorso liceale del made in Italy può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l’ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all’Allegato A) della presente legge”.

Delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2024/25, della riforma degli istituti tecnici e delle novità dei licei quadriennali e del Made in Italy parleremo oggi nel corso della diretta della Tecnica risponde live alle ore 17,00. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Salvo Inglima.

