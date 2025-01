Iscrizioni all’anno scolastico 2025-26, MIM: “Nessun tilt. Rallentamenti dovuti all’elevato numero di accessi”

A partire da oggi, martedì 21 gennaio, sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. La scadenza è fissata per alle 20,00 del 10 febbraio.

Come riporta Il Corriere della Sera, e come testimoniano alcuni post su X, ci sarebbero stati dei problemi alla piattaforma, che hanno causato lunghe code virtuali. “Si è verificato un errore, riprovare più tardi”, “Service Unavailable”, questi i messaggi comparsi ad alcuni utenti.

Prontamente è arrivata la risposta del Ministero dell’Istruzione e del Merito:

“In merito alle notizie diffuse in queste ore circa le criticità riscontrate questa mattina nell’accesso alla piattaforma Unica per le iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026, è opportuno fare alcune precisazioni e chiarire che la piattaforma non è mai andata in tilt. All’apertura abbiamo avuto, sul sito di Unica, un flusso di oltre 100.000 accessi contemporanei che stanno tuttora crescendo. Si tratta di numeri elevatissimi anche rispetto agli scorsi anni. Grazie al sistema di code attivato, il servizio non è assolutamente andato in tilt. Infatti, dalle ore 8.00 di oggi, circa 75.000 genitori hanno effettuato l’inserimento delle domande di iscrizione, e circa 45.000 le hanno già inoltrate con successo. Questi dati testimoniano l’elevata partecipazione e l’efficienza del sistema per una parte considerevole degli utenti. Siamo consapevoli dell’elevato numero di accessi simultanei nelle prime ore di apertura e stiamo lavorando per migliorare i tempi di attesa. Si ricorda che le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 febbraio, garantendo un ampio margine di tempo per completare le operazioni. L’ordine di arrivo delle domande di iscrizioni peraltro non dà diritto ad alcuna priorità per l’accoglimento delle stesse”.