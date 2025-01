Iscrizioni scuola al via da oggi: la piattaforma Unica e Scuola in Chiaro, ecco come fare

Iscrizioni scuola al via da oggi: la piattaforma Unica e Scuola in...

Da oggi è possibile iscriversi alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Le iscrizioni, in particolare, potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 8:00 del giorno 21 gennaio 2025 e le ore 20:00 del giorno 10 febbraio 2025.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la piattaforma Unica, raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it.

Iscrizioni on-line

Le iscrizioni alle classi prime dell’a.s. 2025/2026 si effettuano on-line dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, tramite il servizio Iscrizioni presente nella piattaforma Unica, sotto la voce Orientamento.

In questa sezione, si trovano tutte le informazioni utili per fare l’iscrizione dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025.

Per l’anno scolastico 2025/2026 sono disponibili anche i percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 e del liceo del made in Italy .

Per accedere al servizio con il profilo Genitore, dal menu principale bisogna selezionare prima la voce “Servizi” e poi “Gestione iscrizioni”.

Se non si ha ancora un profilo su Unica, dopo l’accesso con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) si troverà un collegamento diretto per le iscrizioni.

Chi ha già un profilo su Unica, ma non come Genitore, deve accere alla Homepage e troverà un avviso in pagina con un collegamento diretto per accedere al servizio.

Scuola in Chiaro

Scuola in Chiaro consente di ricercare le scuole in base alle informazioni più rilevanti per ciascun utente.

A partire dalla geolocalizzazione o da uno specifico indirizzo, l’utente può ottenere una lista di tutte le scuole presenti in un certo raggio spaziale.

In alternativa, la funzionalità di ricerca rapida consente di trovare le Scuole utilizzando parole chiave, come la denominazione, il codice meccanografico, il comune o l’indirizzo di riferimento.

È possibile, inoltre, impostare la propria ricerca sulla base di appositi filtri specifici legati alla tipologia di istruzione, ai tempi scuola, ai percorsi, agli indirizzi di studio e ad altro ancora.

Una volta selezionata la scuola di interesse, viene visualizzata una scheda di dettaglio che contiene tutte le informazioni utili per fare una scelta consapevole.

A partire da una presentazione generale dell’istituto, si possono esplorare sezioni dedicate alla didattica, ai servizi offerti e alle attività.

Le informazioni, fornite direttamente dalla scuola, includono dati sul numero di studenti, sugli esiti, sul personale e altre statistiche rilevanti.

Scuola in Chiaro permette di confrontare fino a 6 scuole di interesse selezionate.

Questa funzionalità permette una visualizzazione intuitiva delle informazioni più rilevanti delle scuole, inserite all’interno di una tabella di confronto.

È possibile confrontare le scuole selezionandole dai risultati della ricerca o cliccando sul tasto riportato di seguito.

Come collegarsi a Scuola in Chiaro

Sulla piattaforma UNICA è presente la sezione ORIENTAMENTO.

Qui c’è il collegamento diretto a Scuola in Chiaro.

Come effettuare la scelta

Su Scuola in Chiaro si può effettuare una ricerca rapida:

oppure una ricerca per posizione:

o ancora una ricerca avanzata: