Iscrizioni scuola primaria a.s. 2025/26, come compilare la domanda

Il MIM ha comunicato che le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026 potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 8:00 del giorno 21 gennaio 2025 e le ore 20:00 del giorno 10 febbraio 2025.

Modalità iscrizione scuola primaria

Per iscrivere gli alunni alla prima classe della scuola primaria è necessario che il genitore o chi ne fa le veci deve procedere collegandosi on line sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dove è presente il modulo di domanda da compilare e i relativi allegati. Per accedere comunque è necessario avere una delle seguenti credenziali: SPID, CIE, CNS o Eidas.

Supporto informatico

Nel caso in cui un genitore dovesse trovare difficoltà a seguire la procedura on line o dovesse essere privo della strumentazione informatica, può rivolgersi alla segreteria della scuola prescelta che provvederà ad aiutarlo nella procedura per l’iscrizione.

Età del bambino/bambina

Possono iscriversi alla prima classe della primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre del 2025, o nel caso in cui il genitore dovesse decidere di iscrivere il figlio/figlia anticipatamente alla scuola primaria, lo può fare a condizione che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, quindi entro il 30 aprile del 2026.