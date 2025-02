Iscrizioni studenti alle classi prime, alle ore 20 Big Ben ha detto stop. Da domani partiranno i calcoli per gli organici e per i perdenti posto.

Nella migliore tradizione del mitio “Portobello” degli anni ’80 e del bravissimo Enzo Tortora, verrebbe da dire che siamo giunti al fatidico Big Ben ha detto stop. Alle ore 20 del 10 febbraio 2025, la piattaforma “Unica” per quanto riguarda la sezione delle iscrizioni degli studenti alle classi prime, verrà disattivata e le iscrizioni saranno chiuse.

Si parte con i primi calcoli su organici

Con la fase della chiusura delle iscrizioni e la chiusura delle domande di pensionamento dei docenti, le ultime sono previste entro il 28 febbraio, inizia la lunga partita del calcolo degli organici e della suddivisione degli studenti nei vari indirizzi. Le scuole saranno chiamate, nelle prossime settimane, a richiedere gli organici funzionalmente al numero degli studenti, quindi gli uffici scolastici provinciali potranno confermare o variare le richieste delle scuole.

Graduatorie interne e perdenti posto

Parallelamente alla composizione dell’organico dell’autonomia di ogni singola Istituzione scolastica, suddivisa per classi di concorso e numero delle ore da assegnare, comprese le cattedre orarie esterne e gli spezzoni orari, vengono allestite le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Per il personale Ata, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici, l’organico è disposto sulla base del numero degli alunni e sulla complessità strutturale della scuola ( numero di plessi, suddivisione per piani, numero laboratori e palestre…).

Verso il mese di aprile, ad organici docenti approvati da parte degli uffici scolastici provinciali, si andranno ad individuare i docenti perdenti posto e verrà decretato ufficilamente l’avviso di presentare istanza di mobilità in qualità di soprannumerari.