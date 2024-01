Iscrizioni studenti, il Ministro Valditara presente in un webinar promosso dalla Regione Calabria per spiegare la riforma degli ITP

Sono diecimila le famiglie calabresi a cui verrà indirizzato un webinar, che si terrà alle ore 15:15 di mercoledì 31 gennaio 2024, dal tema la nuova riforma, in via sperimentale, degli Istituti Tecnici e Professionali con percorso quadriennale. Relatore d’eccezione sarà il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che, in accordo con la Regione Calabria e l’USR Calabria, interverrà per spiegare alle famiglie calabresi che devono iscrivere i prori figli, entro il prossimo 10 febbraio, al primo anno di scuola secondaria di secondo grado.

Sperimentazione ITP quadriennali: Calabria al top

In una comunicazione indirizzata a tutte le scuole secondarie di primo grado della Regione Calabria, a firma della vice presidente Giusi Princi e della dirigente dell’USR Antonella Iunti, le scuole sono state invitate ad organizzare il collegamento presso i loro istituti, accogliendo i genitori nelle aule magne o nei laboratori opportunamente attrezzati.

“Il fine – spiegano Princi e Iunti – è di accompagnare le comunità educanti nella fase delicata delle iscrizioni, affinché le famiglie possano scegliere con consapevolezza e secondo le reali attitudini e inclinazioni dei propri figli, acquisendo direttamente dal ministro tutti i chiarimenti sui percorsi formativi e sulle reali opportunità e declinazioni della sperimentazione della filiera dei tecnici e dei professionali, per cui la Calabria ha registrato tra il maggior numero di candidature nazionali”.

Partecipano anche Istituti autorizzati alla sperimentazione

La partecipazione al webinar è stata estesa anche ai Dirigenti scolastici degli istituti autorizzati alla sperimentazione, invitate a collegarsi con i propri docenti dalle rispettive sedi scolastiche.

Il link di collegamento sarà inviato dalla Regione Calabria a tutte le scuole che invieranno la propria mail istituzionale entro martedì 30.

La riforma degli ITP quadriennali

La riforma riduce da cinque a quattro anni il percorso di studi, al termine del quale gli studenti possono scegliere di accedere agli Istituti Tecnici Superiori di nuova formazione della durata biennale, in una filiera organica, ma anche all’università o direttamente al mondo del lavoro. Nella prospettiva della Regione Calabria c’è anche il progetto di attivare l’ITS dello Stretto, dando l’opportunità agli studenti della città Metropolitana di Reggio Calabria di scegliere gli Istituti quadriennali già con le iscrizioni che scadono il prossimo 10 febbraio, per poi proseguire gli studi con l’ITS o con l’Università.

La riforma del sistema scolastico riguardante gli istituti tecnici e professionali si pone l’obiettivo di “garantire una solida preparazione nelle materie di base, andando a recuperare i gap registrati in italiano, matematica e inglese, e una maggiore preparazione nelle materie specialistiche, utilizzando una grande flessibilità didattica”. In questo senso sono previsti programmi nuovi, senza comprimere quelli esistenti.