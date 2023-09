It-Alert Liguria e Lazio oggi 27 settembre: questionario da compilare e cosa succede se il telefono è spento

Oggi, 27 settembre, sarà un’altra giornata di test per It-Alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia. La sperimentazione continua oggi con i messaggi di allarme inviati ai cellulari dei cittadini di Liguria e Lazio. Ma cosa succede se non si riceve il messaggio? Cosa fare invece se non lo si vuole ricevere?

It-Alert, cosa fare se non si riceve?

I test che da giugno 2023 vengono effettuati a livello regionale servono proprio per verificare, tra le altre cose, eventuali errori nell’invio/ricezione di messaggi IT-alert. Nel caso in cui ci si trova in un’area soggetta a test con il dispositivo acceso e con connessione telefonica e non si è ricevuto il messaggio IT-alert occorre compilare il questionario apposito.

Il calendario delle prossime sperimentazioni

Entro la fine del 2023 saranno effettuati i test nelle altre Regioni e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento. In quest’ultima zona l’It Alert verrà testato il prossimo 13 ottobre.

It-Alert, cosa succede se il telefono è spento

Il messaggio di allarme arriva se il dispositivo è acceso e ha campo. Se il cellulare è silenzioso, però, l’arrivo del messaggio IT-alert potrebbe non essere segnalato attraverso il suono specifico.