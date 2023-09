L’ Adozione fra i banchi di scuola: concorso nazionale per tutte le classi di ogni ordine e grado

L’Associazione di Promozione Sociale Italia-Adozioni bandisce per l’anno scolastico 2023/2024 la nona edizione del concorso nazionale “L’ Adozione fra i banchi di scuola”, rivolto a tutte le classi delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, statali e paritarie del territorio nazionale.

Scopo del concorso è quello di avvicinare le nuove generazioni ad una corretta conoscenza della realtà adottiva, affinché si pari di adozione e di affido in classe.

Un argomento che coinvolge la società odierna che si diversifica in differenti modalità di “essere” e “sentirsi” Famiglia, e che contribuisce a raggiungere una determinata consapevolezza che può abbattere pregiudizi e stereotipi ancora presenti

Il BANDO del concorso con il regolamento completo è consultabile dalla pagina “L’adozione fra i banchi di scuola” de sito www.italiaadozioni.com.

La partecipazione è GRATUITA e saranno ammesse al concorso tutte le classi che ne faranno richiesta, tramite modulo on line indipendentemente dalla presenza o meno di un alunno figlio adottivo.

In relazione all’obiettivo del concorso, in realtà, si auspicherebbe proprio la partecipazione di classi nelle quali non vi siano alunni figli adottivi perché conoscere cosa significhi profondamente la parola Adozione appare ancor più necessario laddove non si ha minimamente esperienza di questo differente e ricco percorso familiare.



La Giuria del concorso eleggerà, entro fine aprile 2024, una classe vincitrice per ognuna delle categorie. Le classi che si classificheranno prime in ciascuna delle quattro categorie riceveranno premi per la scuola.

Gli elaborati che si classificheranno al secondo e terzo posto, in ognuna delle categorie, verranno invece premiati con uno speciale attestato di “Scuola amica di ItaliaAdozioni”.