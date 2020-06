La classe di concorso A047 dimenticata da tutti!

Scrivo a proposito del problema di tanti colleghi come me abilitati nel 2014!

Sono anni ormai (dall’autonomia scolastica del 2015 in particolare) che i dirigenti scolastici, potendolo fare, preferiscono inserire in organico la CDC 026 cancellando via via la classe A047 dalle loro scuole.

Anche per i concorsi continuano a mettere a bando un numero esiguo di posti (in Campania oserei dire ridicoli: 2 posti nel 2016 e 2 adesso).

La mia più grande perplessità è vedere che continuano a bandire posti per questa classe di concorso e continuano a dare la possibilità ai laureati di inserirsi in terza fascia, ma non fanno nulla per implementare i posti a disposizione!

In Campania (nelle altre Regioni non è andata meglio) per il ruolo quest’anno hanno destinato 3 cattedre poi ne hanno cancellato una ed infine non hanno più convocato!

Assurdo se si pensa che c’è sempre il 50% alle gae (ancora strapiene) e 50% alle gmr!

Potrebbero, magari, darci la possibilità di insegnare al biennio dei licei, considerato che i programmi coincidono, piuttosto che darci la possibilità di insegnare matematica alla secondaria di primo grado sdoppiando la cdc da scienze!

Ci sarebbero varie soluzioni per dare la possibilità almeno a noi “precari storici” di ottenere il ruolo e smaltire le graduatorie.

Insegno dal 2007 ed ormai il ruolo è diventato un vero miraggio, un sogno irrealizzabile.

Pia Romano