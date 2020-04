La Generazione digitale ai tempi del Covid 19

In tempi di coronavirus il mondo digitale ha bisogno di diventare più umano perché è necessario accorciare le distanze per venire incontro ad esigenze di docenti e alunni.

Di questo mondo fa parte la DG ovvero la Generazione Digitale. Questa non conosce la penna a sfera, conosce invece la penna ottica, la “pen drive”. Scrive non più su fogli di carta ma sul desktop del PC, ma soprattutto eccelle nell’uso del cellulare, questo strumento di comunicazione del quale non se ne può più fare a meno.

Attraverso il cellulare ed il PC, la Generazione Digitale trasmette emozioni, sentimenti, sensazioni forti, elementi questi che un tempo erano affidati ad un foglio di carta ed una penna a sfera. Ora tutto questo appartiene ad un passato “remoto” per la DG: ora si scrive e si comunica in modo veloce, immediato, tramite sms o per mail.

Per gli sms la Generazione Digitale usa un linguaggio cifrato, fatto di simboli, segni, abbreviazioni, tanto che gli adolescenti di oggi stanno dimenticando l’origine e il significato completo delle parole. Amano non più le parole intere, ma la brevitas e la

concinnitas, per dirla con Cicerone, una br evitas (non quella ciceroniana!) che però rasenta l’ignoranza.

Se facciamo riferimento al cellulare la GD utilizza il metodo T9, un sistema incorporato che permette, attraverso un minivocabolario interno di comporre la parola per intero:si tratta non di sviluppo di nuove abilità, affatto legateal nozionismo scolastico, ma alla fantasia, all’intuizione, alla creatività. Negli ultimi tempi la tecnologia digitale ha fatto ulteriori progressi, con l’avvento dei social network: My space e Facebook, un mondo virtuale nonesente di pericoli, del quale dobbiamo prestare massima attenzione.

Facebook ha sviluppato il “non dialogo”, o meglio il “dialogo assente”, fatto di parole che viaggiano nella rete a danno dei

rapporti “fisicamente” umani.

I social network stanno creando una generazione di “muti” che, però, parlano non vedendosi negli occhi, ma volando nel mondo effimero della rete. L’assenza del dialogo e del contatto umano sta, tuttavia, rovinando la generazione del futuro, avara di assaporare le cose belle ed autentiche, le esperienze che derivano dall’ascoltare, salutare e abbracciare l’altro fisicamente, piuttosto che “incontrarlo” nella ragnatela della rete.

Torniamo dunque, ad essere meno internauti e più “fisici”, nel senso di instaurare contatti fisici. Ora docenti e alunni si vedono sul monitor, un domani assai presto si vedranno di nuovo tra i banchi di scuola.

