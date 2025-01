La lingua francese, un’opportunità da promuovere: il seminario aperto a tutti i docenti

Lo studio delle lingue straniere moderne rimane ancora oggi un problema aperto perché gli anni di apprendimento delle lingue sui banchi di scuola non producono gli effetti auspicati, in quanto i diplomati, in genere, non riescono a padroneggiare le lingue e a utilizzarle, quindi, per continuare gli studi o per trovare lavoro all’estero o per altri scopi.

Probabilmente una delle cause di tale problema potrebbe essere dato dal fatto che le lingue oggi continuano a essere insegnate come oggetto di studio, con la sequenza tipica degli altri insegnamenti disciplinari, piuttosto che privilegiare l’uso della lingua in compiti di realtà e di considerare la classe come luogo di azione reale, non come spazio di esclusiva preparazione al futuro.

Gli ambienti digitali possono costituire un supporto molto significativo per l’innovazione didattica e accelerare i processi di rinnovamento che privilegiano un approccio orientato all’azione e focalizzato sulla padronanza delle lingue, approccio didattico indispensabile per mettere in condizione i giovani di esercitare la piena cittadinanza europea e di non avere limitazioni nelle loro scelte future.

Nell’Istituto Polivalente Valdisavoia di Catania giovedì 16 gennaio 2025 alle ore 16.00 avrà luogo un seminario gratuito, in presenza e online, aperto a tutti i docenti di lingue del territorio nazionale, in particolare ai docenti di lingua francese, per riflettere sull’importanza dello studio anche della lingua francese nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale.

Il seminario dal tema La lingua francese: un’opportunità educativa da promuovere, avrà come relatori in collegamento Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di lingue straniere, e Jann Librati, Direttore del Centro di formazione Francophonia di Nizza. Sarà arricchito, inoltre, da interventi di docenti e di esperti nel settore.

Un‘occasione di confronto e di riflessione sull’insegnamento delle lingue straniere tra docenti del territorio nazionale.

Di seguito il link per la partecipazione al seminario a distanza:

https://zoom.us/j/97291595449