La prof 97enne ritrova compagna di classe e viene invitata nella sua scuola, la nipote: “Tuffo nel passato che le ha donato gioia immensa”

Incredibile ma vero: Fiorella Ingrao, la professoressa di matematica di ben 97 anni che ha fatto un vero e proprio appello social, con l’aiuto della nipote, per ritrovare i suoi compagni di classe, è riuscita nel suo intento; si è infatti fatta avanti un’anziana signora che andava in classe proprio con lei.

L’incontro tra due ex compagne di scuola

A riportarlo è La Repubblica. L’incontro con la donna, che si chiama Serena, è avvenuto tramite uno smartphone, in videochiamata. Le due hanno potuto parlare dei loro ricordi di ben ottanta anni fa, tra fatti e aneddoti che sono tutt’altro che sbiaditi. La memoria della Ingrao non sembra affatto scalfita dagli anni: nella lettera che ha scritto di suo pugno ci sono scritti i nomi dei suoi compagni, che ricorda alla perfezione.

“Siamo cambiate, ma mi ricordo che eri bellissima, tu e tuo fratello lo eravate. Certo, se ti incontrassi oggi non ti riconoscerei, ma sono passati tanti anni”, ha detto Fiorella, che ha frequentato il liceo Giulio Cesare di Roma nel lontano 1925.

L’appello di Valentina, la nipote di Fiorella, ha avuto davvero molto successo su Facebook; sono tantissimi gli ex alunni della professoressa che hanno ricordato il lavoro dell’ex docente e hanno tifato per lei affinché riuscisse a ritrovare qualcuno dei suoi compagni di scuola.

Fiorella ricorda anche dove era seduta in classe, e mentre parla con la sua amica disegna a parole una piantina dell’aula che l’altra fa subito sua. “Non ci aspettavamo tanto clamore e tanto successo per la richiesta di nonna – dice la nipote Valentina, ancora incredula, come riporta Ansa – Ci stanno contattando in tanti, anche la televisione. Nonna è contentissima e io ormai le faccio da segretaria”, aggiunge.

La visita di Nonna Fiorella nella sua scuola

Una docente della scuola ha anche risposto all’appello invitando la signora in occasione della Notte del Liceo Classico, che si è svolta lo scorso 5 maggio: “Aspettiamo la signora Fiorella al Liceo Classico Giulio Cesare domani, per la Notte Nazionale del Liceo Classico – IX edizione e per i Novant’anni del Liceo, che festeggeremo a ottobre. Il suo messaggio ci ha profondamente commosso tutti. È davvero straordinaria la vitalità e il senso di appartenenza dopo tanti anni”, ha scritto. Fiorella, come testimoniano alcune foto, ha poi effettivamente fatto visita all’istituto.

“Grazie ancora per la calorosa accoglienza che avete riservato a nonna! Le avete regalato un’emozione unica ed indimenticabile!! Un tuffo nel passato che le ha donato una gioia immensa”, le ha risposto, dopo la sua visita, la nipote.