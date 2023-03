La Sala delle Donne alla Camera avrà un nuovo ritratto, quello di Meloni

Martedì 7 febbraio, alla vigilia della “Giornata internazionale della donna”, a partire dalle ore 11.30, presso la Sala Aldo Moro di Montecitorio, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, presenterà il nuovo allestimento della Sala delle Donne, con la foto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che interviene all’evento.

Nella cosiddetta “Sala delle donne” infatti sono esposti i ritratti di tutte le donne più importanti che a vario titolo hanno fatto la storia d’Italia. Inaugurata nel 2016, nel corso della XVII legislatura, ospita i ritratti delle 21 deputate elette all’Assemblea costituente, delle prime 11 sindache elette tra la primavera e l’autunno del 1946 e delle donne che per prime hanno ricoperto le più alte cariche delle Istituzioni della Repubblica italiana.

Nella sala inoltre si trovano poi i busti in terracotta di Annamaria Mozzoni, instancabile paladina dei diritti delle donne e pioniera della battaglia per il riconoscimento del suffragio femminile per il quale aveva presentato due mozioni in Parlamento nel 1877 e poi nel 1906, e di Salvatore Morelli, patriota mazziniano e deputato nelle legislature X e XIII del Regno d’Italia, nonché presentatore della prima proposta di legge per l’abolizione della schiavitù domestica.

L’appuntamento con la cerimonia dell’affissione del nuovo quadro verrà trasmesso in diretta webtv.