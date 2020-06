La scuola di domani: dove siamo arrivati e dove potremo andare. Segui la diretta del webinar gratis [VIDEO]

Come progettare la scuola del prossimo anno? Perché non approfittare per progettare la scuola di domani? Cosa possiamo migliorare per la didattica a distanza?

Sono interrogativi sollevati nel corso del webinar “La scuola di domani: dove siamo e dove potremo andare”, a cura di Rodolfo Marchisio.

Il corso online è trasmesso anche in diretta sulla nostra pagina Facebook Tecnica della Scuola Formazione

Per progettare la scuola del prossimo anno, ma anche per pensare alla scuola futura, perché la scuola del prossimo anno sarà ancora una scuola della emergenza, occorre ripartire da cosa è successo e da dove siamo arrivati. Come ha funzionato nei vari ordini la Didattica a Distanza? Quante scuole hanno raggiunto risultati soddisfacenti per loro, per i ragazzi, per le famiglie? Quali problematiche sono emerse cui prestare attenzione, finita la emergenza. Quali sono stati i maggiori problemi? Quali le soluzioni ragionevoli?

Ma soprattutto con che criteri e metodi scegliere un ambiente di apprendimento e didattica online, quali modelli organizzativi sono sostenibili e proponibili? Tenendo conto che contesto, obiettivi, metodi, strumenti (e organizzazione) sono cose strettamente interconnesse.