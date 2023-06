L’attaccamento all’Italia si insegna a scuola, la sottosegretaria Frassinetti vuole una generazione più partecipe alla vita della Nazione

“Oggi, 2 giugno, si festeggia la nascita della nostra Repubblica, con tutti i suoi valori fondamentali. Le scuole sono il luogo più idoneo per tramandare questi principi e per formare dei cittadini amanti dell’Italia”: a sostenerlo è la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti in occasione della Festa della Repubblica del 2 Giugno.

Secondo l’on. Frassinetti, legata a Fratelli d’Italia, i valori dell’attaccamento all’Italia vanno indiscutibilmente insegnati a scuola: in questo modo, ha concluso la sottosegretaria, l’Italia si ritroverà “una generazione sempre più partecipe, in modo attivo, alla vita della nostra Nazione”.

Non è la prima volta che la sottosegretaria all’Istruzione, che è anche tra le più fervide promotrici del liceo Made in Italy, esprime parole favorevoli per l’insegnamento sulla formazione dell’Italia e sull’insegnamento dell’educazione civica.