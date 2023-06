Liceo made in Italy, via libera del ddl, prima campanella a settembre 2024

Liceo made in Italy, via libera del ddl, prima campanella a settembre...

Valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell’economia del Paese. Lo stabilisce il disegno quadro approvato dal Consiglio dei Ministri che conta 50 articoli, secondo l’ultima bozza. Tra le novità, il nuovo liceo per il made in Italy che suonerà la prima campanella a settembre 2024.

Il fondo strategico da un miliardo di euro servirà al consolidamento delle filiere strategiche nazionali, prevista anche una commissione tecnica sulla pasta per la corretta informazione sulla qualità nell’etichetta. “Un provvedimento strategico” ha dichiarato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, come riporta l’Ansa.

Liceo made in Italy, nuovi dettagli

Per quanto riguarda il liceo del made in Italy arrivano nuovi dettagli. I prodotti d’eccellenza e la tradizione italiana saranno i perni centrali del corso di studi. Obiettivo dare competenze storico-giuridiche, artistiche, linguistiche, economiche e di mercato agli studenti. La Fondazione “imprese e competenze” affiancherà il liceo e promuoverà il raccordo tra le imprese e i licei e gestirà un’Esposizione nazionale permanente del made in Italy. Neopensionati potranno fare da tutor ai nuovi assunti, mentre ci sarà anche la giornata nazionale del made in Italy il 15 aprile.

Varie misure sono poi previste a sostegno delle principali filiere (tessile, nautica, ceramica, prodotti orafi). Ci sarà anche un apposito albo e un fondo presso il ministero con la definizione di “imprese culturali e creative”.