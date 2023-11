Le graduatorie ad esaurimento già ci sono; secondo Pittoni alcune proteste sono ingiustificate

In merito ad una nota che abbiamo pubblicato nella sezione I lettori ci scrivono, l’ex senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento scuola della Lega fa sapere che – a suo avviso – l’appello-protesta dei firmatari è del tutto ingiustificato in quanto già da mesi il Governo ha approvato il “decreto assunzioni”, convertito anche in legge dal Parlamento, che interviene proprio sulla materia.

Già a fine giugno, sulla sua pagina FB, Pittoni scriveva: “Coloro che hanno superato le prove dei concorsi ordinari senza che sia seguita l’assunzione a tempo indeterminato, entreranno in graduatorie per il reclutamento valide fino al loro esaurimento”.