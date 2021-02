Le mascherine inutilizzate dalle scuole ai più bisognosi: al via la raccolta

Migliaia di mascherine inutilizzate da donare ai più bisognosi. La lodevole iniziativa è dell’associazione “Castelli romani food and wine“ e del maestro Alex Corlazzoli con la collaborazione della “Comunità di Sant’Egidio”.

Si tratta delle cosiddette “mascherine mutanda” destinate alle scuole, ma poco confortevoli e dunque abbandonate nell’armadio, sostituite da altri modelli più comodi per i bambini.

Così, anziché lasciarle impolverare o ancora peggio cestinarle, l’idea è stata quella di donarle a chi ne necessita, dalle famiglie disagiate ai senza dimora e i migranti.

“Salviamo le mascherine mutanda”, è questo lo slogan che presta il nome alla campagna di raccolta di tutti i dispositivi “abbandonati” dalle scuole.

Un’iniziativa doppiamente utile: oltre a fare del bene donando uno strumento fondamentale in questo particolare momento di emergenza, si elude anche il danno all’ambiente evitando di gettare migliaia di mascherine.