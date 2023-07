Le segreterie si aggiornino sulla tabella dei titoli di accesso

Tengo a segnalare alcuni episodi spiacevoli che mi hanno riguardato, in merito ai titoli di accesso per la scuola secondaria. Alcune segreterie mi hanno mandato, come allegato alla disponibilità di una supplenza tramite MAD, la tabella dei titoli che danno accesso alla suddetta cdc. Peccato che quella tabella fosse relativa al 2016 , quindi quella in vigore prima del DM 259/2017 !

Nel mio caso, infatti, la laurea magistrale LM-65, prima dell’aggiornamento del 2017, non rientrava tra quelle che potevano dare accesso alle classi di concorso A12 e A22. Adesso invece, sì! Questo può comportare l’esclusione immotivata e illegittima di aspiranti che avrebbero i requisiti per coprire la cattedra, poiché molte segreterie viaggiano ancora con la tabella vecchia! Inoltre, il suddetto titolo (Scienze dello spettacolo n.d.r) già di per sé poco si approccia ad essere considerato sullo stesso piano normativo di Lettere antiche o Italianistica. Se poi lo si ignora, apriti cielo….

Le segreterie, quindi, si aggiornino e tengano in considerazione, per la copertura delle cattedre A12 e A22, anche i laureati nella LM-65, preoccupandosi piuttosto di verificare l’effettiva acquisizione di tutti i crediti aggiuntivi necessari nei vari settori scientifici disciplinari! Magari scoprirebbero che molti linguisti non li hanno ancora!

Gabriele Saltelli