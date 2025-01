Leonardo Sciascia a scuola. 6 lezioni di didattica sciasciana: l’italiano è il ragionare

L’Associazione Amici di Leonardo Sciascia, in collaborazione con istituzioni di alto prestigio culturale e accademico quali l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani di Roma, l’Istituto di Studi filosofici di Napoli, il Gabinetto scientifico-letterario G. P. Vieusseux, l’Università per Stranieri di Perugia, la Società italiana per lo studio della modernità letteraria (MOD) e il Liceo Leonardo da Vinci di Terracina, con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura di Roma Capitale, presenta il 22 gennaio alle ore 16.00 a Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani (Sala Igea Piazza della Enciclopedia Italiana 4) il ciclo di sei lezioni di didattica sciasciana dal titolo «L’italiano è il ragionare».

Il progetto, concepito dal Team Scuola dell’Associazione coordinato da Roberta De Luca, ha lo scopo di valorizzare l’opera e il pensiero di uno degli autori più significativi del Novecento europeo e poggia su un’indagine condotta da Marcello D’Alessandra tra insigni studiosi e appena pubblicata sul quindicesimo volume sulla rivista internazionale di studi sciasciani «Todomodo» (Leo S.Olschki -Firenze), che ha rivelato come Sciascia non possa più mancare nella formazione delle giovani generazioni.

Le Lezioni intendono infatti diffondere una maggiore consapevolezza dell’autore, chiamando in causa anche i vertici istituzionali, poiché ancora oggi Sciascia non trova nei libri di testo, nelle programmazioni didattiche e nelle Indicazioni nazionali uno spazio pari a quello di altri autori.

Rivolte a docenti e studenti di scuola secondaria di secondo grado, ogni Lezione si concentrerà su una specifica opera dello scrittore di Racalmuto:

Una storia semplice, Porta Aperte, La strega e il capitano, La scomparsa di Majorana, Il Consiglio d’Egitto, Il cavaliere e la morte.

Di ognuna se ne esamineranno le varie potenzialità didattiche per accogliere le sfide educative contemporanee.

Gli incontri saranno itineranti e in presenza (ma con diretta streaming), toccando diverse regioni (Lazio, Lombardia, Marche, Campania, Toscana e Sicilia).

Oltre a fornire conoscenze sull’opera di Sciascia e una informazione aggiornata sullo scrittore e la sua opera, saranno approfonditi i temi a lui cari, con connessioni pluridisciplinari, di educazione civica, educazione alle relazioni e orientamento, offrendo ai docenti esempi pratici di lezioni da realizzare in classe.

Per informazioni [email protected]