Libri di testo scuola primaria, prezzi di copertina a.s. 2021/22

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2021/2022.

SCARICA IL D.M. 122 DEL 1° APRILE 2021

Il prezzo è comprensivo dell’IVA.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell’istruzione e degli enti locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.

