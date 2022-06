Libri di testo: trasmissione dei dati adozionali entro il 7 giugno

Il collegio dei docenti, in base alle richieste dei singoli docenti veicolate attraverso i consigli di classe e di interclasse, ha deliberato, entro la seconda decade del mese di maggio, la scelta dei libri di testo da adottare.

Per l’anno scolastico 2022/2023 le indicazioni relative all’adozione dei libri di testo sono impartite con la nota n. 5022 del 28 febbraio 2022.

Comunicazione dei dati

Una volta deliberate le adozioni, la palla passa agli uffici di segreteria, che dovranno effettuare la comunicazione dei dati adozionali.

La trasmissione deve avvenire on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it oppure in locale, off line, entro il 7 giugno 2022.