Libro di Fontana: l‘ “Amor di classe”, per innamorarsi dell’insegnamento

L’insegnamento? Una esperienza unica che richiede positività ed entusiasmo: a scriverlo, nelle premesse, Benedetta Ornella Fontana nel suo libro, “Amor di classe. Innamorarsi ogni giorno dell’insegnamento. Guida all’ingresso in classe per i nuovi docenti”, pubblicato in Self publishing, 13,00 €

Che è appunto una sorta di manuale diretto ai nuovi docenti, ma non solo, aggiungiamo, anche perché a scuola c’è sempre qualcosa da imparare, nonostante il libro miri a impartire “istruzioni per l’uso” ai prof che per la prima volta mettono piedi in classe e dunque a scuole e dunque iniziano il cosiddetto dialogo educativo coi ragazzi.

Un modo nuovo, e forse pure originale, visto che mai avevamo incontrato testi con questa singolare “mission”, per offrire supporto, consigli e strategie per affrontare al meglio questa straordinaria sfida cara a Socrate, ma anche a chi ha scelto questo lavoro per intelligenza e per passione.

Dunque target ambizioso, nella prospettiva di definire uno stile d’insegnamento utile a interessare gli alunni e indurli alla curiosità e alla ricerca del sapere, attraverso anche l’ascolto empatico e mostrando interesse per ciò che gli studenti hanno da dire e nel rispetto delle loro opinioni. Sentirsi ascoltati, compresi e, soprattutto, valorizzati sono strategie fondamentali per ottenere credibilità.

E a tale riguardo, considerato l’ingresso ormai massiccio dei supporti informativi, molte pagine sono dedicate ai media e ai linguaggi dei giovani attraverso i canali social.

Tappe di un viaggio, scrive l’autrice, per “comprendere cosa significhi essere una guida per i ragazzi” e pure creatori di atmosfere stimolanti ed inclusive, per fare sentire vicini gli alunni al docente e viceversa, nel comune obiettivo di esplorare e comprendere il mondo.