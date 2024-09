Liceo Made in Italy: quante classi e quanti studenti sono? I dati ufficiali del Ministero non lo dicono

Eravamo convinti che, nel consueto focus del Ministero sui dati relativi al sistema scolastico nazionale, avremmo trovato finalmente i dati ufficiali sulla grande novità del nuovo anno scolastico, i licei del Made in Italy.

E invece siamo rimasti piuttosto delusi, perché nella tabella non compare nessuna indicazione sul nuovo percorso scolastico che, secondo l’intero Governo, dovrebbe servire anche a dare lustro alla nostra industria manifatturiera e al sistema culturale dell’intero Paese.

Difficile capire perché non ci siano dati.

Le ragioni possono essere diverse: la più semplice è che i numeri potrebbero essere ricompresi fra quelli del liceo economico-sociale (d’altronde solo questi licei avevano titolo per proporre ai nuovi iscritti l’indirizzo del Made in Italy); un’altra spiegazione potrebbe essere che in realtà i numeri “veri” sono talmente ridotti da non meritare di essere messi in evidenza.

Per ragioni di trasparenza e per garantire a tutti una adeguata informazione sull’argomento sarebbe stato comunque utile che il Ministero avesse divulgato i numeri effettivi.

Ovviamente c’è anche una spiegazione più semplice: si tratta di una semplice dimenticanza di chi ha realizzato il report che, probabilmente, neppure conosce i dettagli della questione.