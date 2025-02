Liceo Made in Italy, quadro orario e obiettivi di apprendimento: il decreto che integra il regolamento – PDF

Il decreto che definisce il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del liceo del made in Italy, integrando il precedente regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 19 febbraio. Lo riporta Cisl Scuola.

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore mediesettimanali, e di 990 ore, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno.

Le modifiche normative

Si ricorda che, a seguito delle modifiche normative, introdotte alla legge n. 206 del 2023, è consentita la coesistenza, nel complessivo sistema dei licei, dell’opzione economico-sociale presente all’interno del percorso del liceo delle scienze umane. Tali percorsi, pertanto, potranno essere attivati, nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, dalle singole istituzioni scolastiche autonome, previa deliberazione degli organi collegiali e nei limiti dell’organico dell’autonomia del personale scolastico assegnato.

Il regolamento

È previsto l’insegnamento dei contenuti di una disciplina nella lingua straniera 1 (CLIL) nel terzo, quarto e quinto anno di corso per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina individuata.

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, come già per i Licei Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane è di 891 ore nel primo biennio e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno.

La scansione del PCTO/ex alternanza scuola-lavoro) contempla, l’anticipo al secondo anno del primo biennio.

Vengono eliminate 3 ore settimanali per la disciplina “Scienze umane”, attualmente prevista per il LES in tutto il quinquennio (-99 ore per ogni anno).

Scompare la disciplina “Diritto ed economia politica”, (presente nei LES per 99 ore annuali per i cinque anni) che lascia il posto a quattro distinte discipline: “Diritto” ed “Economia politica” nel primo biennio e “Scienze giuridiche per il made in Italy” e “Scienze economiche per il made in Italy” nel secondo biennio e il quinto anno (per un totale di 198 ore per ogni anno, per i cinque anni).

Viene ridotta a 2 ore la disciplina “Lingua e cultura straniera 2”, rispetto alle 3 presenti nel piano di studi del LES. Viene introdotta la disciplina “Storia dell’arte e del design” presente dal primo biennio per un’ora a settimana e per due ore a settimana in terza, quarta e quinta classe.

Saranno previste 180 ore di attività di laboratorio interdisciplinare all’interno del monte ore annuale: 30 ore al secondo anno, 40 al terzo, 50 al quarto e 60 al quinto, suddivise equamente tra i due laboratori

LEGGI IL DECRETO

LEGGI L’ALLEGATO