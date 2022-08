L’importanza delle ripetizioni private

Le ripetizioni private esistono da quando è stata inventata l’istruzione in quanto tale. Dovremmo tornare indietro di molti decenni per arrivare alle origini di questa pratica che inizialmente avveniva tra parenti. Erano infatti gli stessi genitori ad aiutare i figli nello studio, oppure fratelli, cugini, zii… Ma con l’arrivo del 21° secolo, le lezioni private hanno acquisito un’importanza vitale nell’educazione dei bambini e degli adolescenti.

Sempre più spesso si pensa che le lezioni private siano un servizio complementare alla scuola, non sostitutivo. Le ripetizioni e le lezioni scolastiche vanno nella stessa direzione e hanno gli stessi obiettivi: aiutare gli studenti a imparare e a ottenere i migliori voti possibili. E proprio per questo devono aiutarsi a vicenda e completarsi, nel caso un ragazzo o una ragazza decidano di farsi aiutare da un insegnante di ripetizioni per rivedere concetti appresi in classe, comprendere materie che risultano ostiche o persino per imparare le lingue.

GoStudent ha realizzato uno studio, l’”Education Report” per analizzare l’apprendimento, sia in presenza che online, degli studenti europei da un punto di vista degli alunni ma anche da quello dei loro genitori. Inoltre, si è focalizzata nel cercare di capire come adulti e ragazzi abbiano percepito l’apprendimento nell’epoca della pandemia.

Ma vediamo 9 motivi per cui le ripetizioni dovrebbero ricevere l’attenzione che meritano:

Perché nella scuola per ogni insegnante ci sono dai 15 ai 30 studenti e, quindi, l’attenzione che un ragazzo riceve durante le lezioni private è molto più personalizzata. Perché a scuola vengono insegnati i concetti, ma a casa, con i compiti e lo studio, è dove si imparano e si interiorizzano. Perché non tutti i ragazzi imparano così velocemente, con la stessa metodologia, o hanno le stesse conoscenze di base all’inizio del corso. Perché a scuola si insegna la materia, ma quello che viene poi valutato sono i compiti e gli esami o le verifiche. Perché il sostegno extracurriculare è un complemento, e non un sostituto della scuola. Perché il ritmo di una lezione privata è scandito dallo studente, in modo tale che si possa trovare la metodologia più efficace e la durata che lo tiene attivo e in grado di imparare al meglio. Perché le materie insegnate a scuola sono generiche e proposte dal ministero ma nelle lezioni private le competenze possono essere ampliate molto di più. Ad esempio, possono essere impartite lezioni private di chitarra, scacchi o robotica. Perché per quegli studenti che vogliono ottenere un punteggio elevato alla maturità che faciliti l’accesso a determinate facoltà universitarie questo supporto può fare la differenza. Perché si può preparare in anticipo la materia che viene insegnata a scuola, in modo tale da seguire la lezione appresa e quindi ottenere molto di più dalle lezioni in classe.

È importante che gli studenti ricevano attenzioni da parte di un adulto che svolge il ruolo di insegnante di ripetizioni (che possono essere anche online grazie a portali come GoStudent), in un rapporto di fiducia e vicinanza che a volte non è possibile instaurare con i propri insegnanti a scuola, poiché devono rapportarsi con più studenti come lui.

È l’insegnante privato che capirà meglio quali sono le sue reali difficoltà o debolezze quando si tratta di imparare. Questo perché le lezioni di sostegno si svolgono in un ambiente informale e più rilassato, dove non c’è alcun obbligo di raggiungere gli obiettivi (superare esami, prendere buoni voti, ecc.).

pubbliredazionale