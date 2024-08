Linee guida educazione civica, Valditara: “cultura del rispetto verso ogni persona”

Ieri, mercoledì, 7 agosto, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, entreranno in vigore le Nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica.

Queste linee guida sostituiranno quelle precedenti, introducendo nuovi contenuti e ridefinendo gli obiettivi di apprendimento a livello nazionale. Il documento è già stato inviato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per il prescritto parere non vincolante.

In un intervento al TG1, il ministro ha commentato: “Introduciamo il principio fondamentale della cultura del rispetto verso ogni persona, diritti ma anche doveri. La responsabilità individuale, la consapevolezza di appartenere ad una comunità che la costituzione stessa definisce patria”.

