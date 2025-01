Lingue straniere: gli estroversi le imparano con maggiore facilità; “avventurieri” e “imprenditori” incontrano più difficoltà

Le persone estroverse e carismatiche imparano le lingue con maggiore facilità: lo rivela uno studio di Preply, società specializzata in attività di formazione, effettuato su oltre 1.000 studenti di lingue



Imparare una seconda lingua può risultare semplice per alcuni, ma estremamente complesso per altri e non tutti riescono a memorizzare facilmente il vocabolario o a pronunciare correttamente le parole.

Secondo una ricerca di Preply, queste differenze dipendono in larga misura dalla personalità e dalle abilità individuali nell’apprendimento linguistico.



Dallo studio è emerso che le personalità che fanno parte delle categorie degli “Analisti” e dei “Diplomatici” sono quelle che eccellono maggiormente nell’apprendimento. Si tratta di personalità accomunate da un carattere intuitivo, seppur con sfumature diverse: più razionale nel primo caso e più sentimentale nel secondo.

Secondo la ricerca il profilo del “Protagonista”, grazie alla sua personalità estroversa, si distingue per eccellere nella conversazione, ma anche in tutte le altre categorie di apprendimento.

I “Comandanti” si caratterizzano per una naturale sicurezza, sono estroversi e amano le conversazioni. Anch’essi eccellono nell’apprendimento posizionandosi al secondo posto nella classifica.

I “Dibattenti”, in terza posizione, combinano analisi, estroversione e un forte interesse per l’apprendimento, facilitando una migliore comprensione di una seconda lingua.



I profili che mostrano maggiori difficoltà nell’apprendere una nuova lingua fanno parte della categoria degli Esploratori, caratterizzati da spontaneità, creatività e una spiccata flessibilità.

Tra questi troviamo: i “Virtuosi”, persone pragmatiche e orientate all’azione, che amano risolvere problemi; gli “Avventurieri”, individui positivi e sempre pronti a provare qualcosa di nuovo e gli “Imprenditori”, personalità intelligenti e competitive, ma che trovano impegnativo il processo linguistico.