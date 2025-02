Assistenti di lingua straniera in Italia, saranno 160 in tutto: gli USR selezioneranno entro il 25 marzo le scuole che li accoglieranno

Assistenti di lingua straniera in Italia, saranno 160 in tutto: gli USR...

Le scuole italiane hanno l’opportunità di accogliere un assistente di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e tedesco) nel corso del prossimo anno scolastico 2025/2026.

L’assistente di lingua è un giovane laureato, o studente universitario, con una conoscenza di base della lingua italiana, che viene selezionato nel Paese europeo di provenienza per svolgere attività in classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera o di una disciplina non linguistica, nel caso di lezioni CLIL, per 12 ore settimanali nel corso di un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 8 mesi.

Gli uffici scolastici regionali dovranno individuare, entro il 25 marzo 2025, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che accoglieranno l’assistente di lingua.

Per l’anno scolastico 2025/2026, il contingente di assistenti previsto è pari a 160 unità, ripartito come segue:

Austria n. 13;

Belgio (comunità francofona) n. 3;

Francia n. 78;

Germania n. 11;

Irlanda n. 5;

Regno Unito n. 31;

Spagna n. 19.

Le scuole selezionate e registrate on-line dagli UU.SS.RR. potranno poi presentare domanda di assegnazione entro il 10 aprile secondo le modalità indicate nella circolare n. 60 del 6 febbraio 2025.

LA CIRCOLARE