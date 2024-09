L’intelligenza artificiale in classe, in 101 idee

Erickson pubblica a firma di Gianni Ferrarese, “101 idee per usare l’intelligenza artificiale in classe”, 19,50 €, che è un libro per integrare l’uso dell’intelligenza artificiale nella didattica con gli alunni, attraverso una guida speciale che tiene conto di un approccio universale all’insegnamento, considerando proposte che si basano sull’idea di progettare ambienti di apprendimento inclusivi e accessibili a tutti.

Infatti, da qualche tempo si è ormai ampiamente capito, come anche il ministro Valditara cerca di divulgare, che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) può contribuire in modo significativo a migliorare l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento nelle scuole, con potenziali vantaggi per studenti e docenti in termini di personalizzazione, adattamento di contenuti e strategie didattiche.

In ogni caso, è fondamentale capire che l’AI è solo “un mezzo e non il fine” e che non sostituisce la figura del docente.

Certamente può aiutarlo nei processi di insegnamento e di valutazione, ma è sempre il docente che, stabiliti e sviluppati gli obiettivi di apprendimento, seleziona gli strumenti di AI appropriati per contribuire a raggiungerli.

Da qui la singolarità di questo libro che offre appunto 101 idee per integrare l’AI nella didattica.

E’ comunque indubbio che tutti i ragazzi dovranno utilizzare sistemi di AI, per cui la scuola ha la missione di preparare al futuro, in un mondo che chiede costantemente di imparare abilità e strategie nuove, questa nuova grande opportunità.

Dunque, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale può contribuire in modo significativo a migliorare l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento con vantaggi in termini di personalizzazione, adattamento di contenuti e strategie didattiche.

101 idee per usare l’intelligenza artificiale in classe ha per questo la mission di promuovere un uso consapevole, attivo, critico e cooperativo dell’AI a scuola, pur evidenziandone gli aspetti critici e i problemi aperti.

A tale fine il volume propone metodologie per costruire esperienze positive, inclusive e responsabili in ambiti disciplinari differenti e per livelli di competenze diversi, rivolgendosi sia ai docenti sia agli studenti.

Quindi 101 idee per…