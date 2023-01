L’intelligenza artificiale per le serre: esperimento all’ Istituto Agrario

All’Istituto Tecnico Agrario Pellegrini di Sassari, 130 anni di storia, 30 ettari di terreno fra orti, frutteti e allevamenti, a breve sarà installato un nuovo impianto di coltura idroponica per la produzione di ortaggi a foglia e a frutto direttamente in acqua: due serre-laboratorio all’avanguardia e ipertecnologiche che utilizzeranno sistemi di fertirrigazione, tecniche di gestione digitali delle produzioni e monitoraggio delle colture.

Il progetto, si legge su Ansa, si basa sull’IoT (Internet of Things), il sistema in grado di interconnettere diverse entità smart a una rete per elaborare dati e scambiare informazioni tra le stesse in relazione alla qualità, alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità dei prodotti. Il tutto alimentato dall’impianto fotovoltaico di cui già dispone l’area del parco della scuola, contribuendo così alla sostenibilità ambientale e allo studio e sperimentazione delle produzioni sostenibili.

Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento ministeriale di 130mila euro e si inserisce in un percorso cominciato otto anni fa insieme con la Fondazione ITS Filiera Agroalimentare della Sardegna e al network della Rete Lab Smart Rurality, con l’obiettivo di potenziare le competenze degli studenti in materia di green economy.