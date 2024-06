Liste candidati elezioni europee 2024: tra gli altri una dirigente scolastica, una docente e un’ex ministra dell’Istruzione

L’8 e il 9 giugno si sono svolte in le elezioni europee 2024. Ad avere il maggior numero di rappresentanti è Fratelli d’Italia (24), seguito dal Pd (21) e poi Forza Italia 9, M5S e Lega 8, Avs 6.

Tra tutti i eletti in Italia, sottolineiamo le personalità del mondo della scuola: Ilaria Salis, docente ai domiciliari in Ungheria, eletta con 176.368 mila voti; Giusi Princi, dirigente scolastica e vice presidente della Regione Calabria ha superato le 86.300 preferenze (dato in aggiornamento); Elena Donazzan, Assessore all’istruzione – Formazione – Lavoro – Pari opportunità Regione del Veneto, eletta con 63 mila voti; Letizia Moratti, ex ministra dell’Istruzione, eletta con 42 mila preferenze;

Affluenza studenti fuori sede e voti

Secondo i dati riportati da RaiNews è Alleanza verdi e sinistra la lista più premiata dal voto dei fuorisede alle elezioni Europee. Quando sono stati comunicati quasi tutti voti, Avs raccoglie il 40.35%, seguita dal Pd a 25,47%, Azione-Siamo Europei al 10.21%, M5s al 7.84%, Stati Uniti d’Europa 7,64%. Staccato il centrodestra nelle preferenze degli studenti fuori sede, che per la prima volta hanno potuto votare senza dover tornare a casa: il primo partito è FdI, che raccoglie circa il 3,37% delle preferenze; Forza Italia il 2,33%, la Lega è sotto l’1,73%. L’affluenza, considerata la registrazione fatta entro il 5 maggio scorso, è alta: 80,84%, 17.542 su 21.650 aventi diritto.

Ecco tutta la lista completa

Fratelli d’Italia: 24 eurodeputati

Carlo Fidanza

Mario Mantovani

Giovanni Crosetto

Lara Magoni

Pietro Fiocchi

Mariateresa Vivaldini

Paolo Inselvini

Elena Donazzan

Stefano Cavedagna

Sergio Berlato

Alessandro Ciriani

Daniele Polato

Nicola Procaccini

Marco Squarta

Carlo Ciccioli

Antonella Sberna

Francesco Torselli

Alberico Gambino

Francesco Ventola

Denis Nesci

Michele Picaro

Chiara Gemma

Giuseppe Milazzo

Ruggero Razza

Partito democratico: 21 eurodeputati

Cecilia Strada

Giorgio Gori

Alessandro Zan

Irene Tinagli

Brando Benifei

Stefano Bonaccini

Alessandra Moretti

Elisabetta Gualmini

Annalisa Corrado

Nicola Zingaretti

Dario Nardella

Matteo Ricci

Camilla Laureti

Marco Tarquinio

Antonio Decaro

Lucia Annunziata

Raffaele Topo

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Giuseppe Lupo

Pierfrancesco Maran *

Andrea Zanoni *

Forza Italia: 9 eurodeputati

Herbert Dorfmann (Svp)

Letizia Moratti

Massimiliano Salini

Flavio Tosi

Salvatore De Meo

Fulvio Martusciello

Giuseppina Princi

Edmondo Tamajo

Marco Falcone

Movimento 5 Stelle: 8 eurodeputati

Gaetano Pedullà

Carolina Morace

Dario Tamburrano

Pasquale Tridico

Valentina Palmisano

Mario Furore

Danilo Della Valle

Giuseppe Antoci

Lega: 8 eurodeputati

Roberto Vannacci

Silvia Sardone

Isabella Tovaglieri

Anna Maria Cisint

Raffaele Stancanelli

Angelo Ciocca *

Paolo Borchia *

Susanna Ceccardi *

Aldo Patriciello *

*uno sarà escluso in base alla scelta di Vannacci eletto in più circoscrizioni.

Alleanza Verdi e Sinistra: 6 eurodeputati

Ilaria Salis

Mimmo Lucano

Ignazio Marino

Cristina Guarda *

Marilena Grassadonia *

Francesco Borrelli *

Leoluca Orlando *

*uno sarà escluso in base alla scelta di Salis e Lucano eletti rispettivamente in 2 e 4 circoscrizioni.