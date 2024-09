Lite a scuola, 14enne accoltellato da coetaneo: al centro della disputa ci sarebbe una ragazzina

Un quattordicenne è stato accoltellato da un coetaneo, in una scuola di Pompei, in provincia di Napoli, al culmine di una lite che, secondo le prime informazioni, sarebbe scattata per un ragazzina. Lo riporta Ansa.

La vittima non è in pericolo di vita

La vittima, ferita alla schiena, è stata soccorsa ma non è in pericolo di vita. Tutto è avvenuto in un istituto alberghiero. L’accoltellatore è stato subito fermato e si trova in questo momento negli uffici del commissariato. La sua posizione sarà valutata dalla Procura dei Minori di Napoli.

Coltelli a scuola, abitudine malsana

Qualche giorno fa abbiamo parlato del fatto che Bologna c’è un vero e proprio allarme relativo ai ragazzi che vanno a scuola armati di coltello. Lo riporta Il Corriere della Sera, secondo cui si sia sviluppata una sorta di abitudine tra i giovanissimi, che vanno a scuola con armi da taglio perché “fa figo” o perché “dà sicurezza” in chi si sente magari più fragile.

A puntare i riflettori su questo tema è Laura Tagliaferri, responsabile del servizio Giovani del Comune di Bologna, commentando l’omicidio di qualche giorno fa di un ragazzo di sedici anni, Fallou Sall, ucciso da un coetaneo dopo una rissa. Quest’ultimo, che ha avuto modo di incontrare i genitori per la prima volta dopo il fermo, non ha negato le proprie responsabilità.