“L’Opera a scuola”: Le nozze di Figaro al Turrisi Colonna di Catania

Nei giorni scorsi, nell’aula Magna F. De Roberto del Liceo Statale G. Turrisi Colonna di Catania, èstato proposto un adattamento dell’opera di Mozart “Le nozze di Figaro”, su libretto di Lorenzo Da Ponte e dunque ancora in Italiano, come il Don Giovanni, e rappresentata per la prima volta a Vienna nel 1786.

Lo spettacolo, nato dal progetto didattico “L’opera a scuola”, ha visto sul palco 25 alunni tra solisti e coristi delle classi di canto, oltre ad una trentina di orchestrali delle varie classi di strumento dell’istituto.

L’opera, una selezione di 21pezzi musicali (tra ouverture, arie, duetti e brani corali) con alcuni dialoghi scritti da Rita Abela, ha visto sul podio il maestro Michele Netti, professore di Teoria, Analisi e Composizione del liceo.

In orchestra, assieme agli alunni, erano presenti alcuni docenti della scuola: Giuseppe Almirante (violino), Angelo Di Guardo (viola), Giuseppe Finocchiaro (flauto), Daniele Midolo (corno), Francesca Scavo (oboe), Dario Pino (pianoforte), oltre al docente esterno Fulvio Midolo (fagotto).

La regia e la scenografia dell’opera sono state curate dalle docenti di Canto, Ada Giuffrida e Stefania Pistone, che si sono occupate della preparazione dei cantanti.

Il numeroso pubblico intervenuto ha applaudito con calore i giovanissimi interpreti che hanno dimostrato passione, entusiasmo e professionalità non indifferenti, data la loro giovane età e la notevole complessità dell’opera.

Oltre agli ottimi risultati raggiunti, queste iniziative, fanno sapere i docenti che hanno curato il progetto didattico, permettono di trasmettere alle giovani generazioni un importante patrimonio culturale straordinario, attraverso il loro coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva.

Esperienze dunque che bisogna ripetere, in considerazione del fatto che l’obiettivo educativo di questi studenti è proprio l’esibizione in pubblico, insieme alla conoscenza degli autori che hanno saputo trasmettere e interpretare la grande valenza artistica e culturale della musica.

Solisti: Susanna: Emily Cannizzo, Cherubino: Martina Agostino, Figaro: Samuele Barbagallo, Marcellina: Miriam Vitanza, Contessa: Rachele Liotta, Don Basilio: Andrea di Caudo, Conte D’Almaviva: Gabriele Privitera, Bartolo: Edoardo Rizzotto, Antonio Giardiniere: Antonio Fiorenza.

Coro: I. Basile, R. Lucci, Z. Santizo, S. Di Bella, G. Rizza, L. Sanfilippo, A. Vitaliano, S. Musso, G. Cannata, C. Tringale, A. Fiorenza, D. Grasso, F. Ragusa.

Violini Primi: M. Fichera, M. Luchetti, G. Marino, S. Ramondetta, C. Signorello, S. Smiroldo.

Violini secondi: A. Badalà, R. Di Perri, G. Gresta, A. Magrì, G. Nicotra, R. Petralia, E. Scamporrino, G. Terzigno.

Violoncelli: I. Conforto, A. Di Carlo, M. Nastasi.

Contrabbasso: M. Mileti

Fagotto: F. Midolo

Corno: G. Bonafede

Oboe: G. Belfiore

Trombe: C. Corlianò, G. Santoro

Flauto: P. Famà

Clarinetti: A. Zammataro, F. Infarinato

Timpani: C. Tatum