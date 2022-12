Lotta alla contraffazione, un concorso per studenti per tutelare il Made in Italy

Lotta alla contraffazione, un concorso per studenti per tutelare il Made in...

Con nota prot. 4106 del 6 dicembre 2022, il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado a partecipare al concorso “LC Educational Lotta alla contraffazione”, sulla prevenzione e contrasto del fenomeno della contraffazione, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori, dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e di Associazioni impegnate nella tutela della proprietà industriale.

Il concorso è diretto a selezionare le migliori produzioni audiovisive sul tema della contraffazione, realizzate dagli istituti secondari di secondo grado.

Gli audiovisivi più originali saranno oggetto di divulgazione, attraverso pubblicazione o realizzazione di video-pillole, utili a promuovere la conoscenza del fenomeno contraffattivo.

Ciascun Istituto potrà partecipare con un massimo di due classi. Per aderire, occorre compilare la scheda di adesione allegata al bando e caricarla sulla piattaforma appositamente realizzata al seguente link: www.lceducational.it, dopo essersi debitamente registrati.

Il termine di scadenza per le adesioni e l’invio degli elaborati è fissato al 7 aprile 2023. Unitamente alla scheda di adesione occorre caricare sulla piattaforma le proposte, che dovranno essere realizzate in modalità video con una durata massima di 90” – compresi titoli di coda, indicazione del cast, degli autori, tecnici etc. – in formato .mov; .mpeg4; .avi; .wmv; .flv; .mp4.