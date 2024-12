Luca Abete, conclusa la decima edizione del tour #NonCiFermaNessuno: “In un Paese che premia i dissing rispondiamo così”

Si è conclusa con successo la decima edizione del tour motivazionale universitario #NonCiFermaNessuno, ideato e animato da Luca Abete sin dal 2014. Dieci tappe, svoltesi da marzo a dicembre, hanno visto la partecipazione di oltre 3000 studenti, con 200 giovani protagonisti di talk ispirazionali in altrettante Università italiane. Un’occasione unica per affrontare senza filtri temi centrali per una generazione in cerca di risposte e motivazioni.

Un messaggio potente: “Impariamo ad amarci”

Il claim di questa edizione, “Impariamo ad amarci”, ha saputo conquistare il cuore di studenti e docenti, stimolando riflessioni su temi come l’autostima, il coraggio di affrontare le sfide e il valore della resilienza. “Nel labirinto della vita, imparare ad apprezzarsi è la bussola che può indirizzare verso mete inaspettate,” ha dichiarato Abete, sottolineando come la consapevolezza dei propri talenti e la gestione delle proprie fragilità siano strumenti fondamentali per costruire il proprio futuro.

Un format di successo premiato e riconosciuto

Il tour si conferma un punto di riferimento per il mondo universitario, supportato da prestigiosi riconoscimenti come la Medaglia del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca e della CRUI (Conferenza dei Rettori). Questa edizione ha visto anche il coinvolgimento del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, a sottolineare l’importanza di un dialogo autentico e costruttivo sui bisogni degli studenti.

Iniziative che uniscono sociale, ambiente e tecnologia

Il tour non si è limitato ai talk: iniziative solidali e green hanno rafforzato il legame con la community studentesca. Tra queste, il web game solidale Superfoody, che ha permesso di raccogliere oltre 21.000 pasti per il Banco Alimentare grazie al supporto di Lidl Italia. Inoltre, l’attenzione all’ambiente si è concretizzata con progetti come Rivending, per il riciclo dei bicchierini di plastica, e Recopet, per la raccolta di bottiglie PET tramite eco-compattatori premianti.

Non è mancata l’innovazione tecnologica, con l’introduzione di strumenti come l’intelligenza artificiale. Un esempio? Un video musicale dove Mahmood “canta” una sigla personalizzata per il tour, realizzata proprio grazie all’AI.

Una community attiva e protagonista

Gli studenti hanno avuto un ruolo centrale non solo come spettatori ma anche come protagonisti, grazie alla 4ª edizione del Premio #NonCiFermaNessuno, dedicato a storie di resilienza universitaria. Inoltre, il format ha coinvolto gli studenti in laboratori di comunicazione per diventare ambassador della mission del progetto. Feedback e proposte sono stati raccolti attraverso strumenti come le Stabilo Card, rendendo il tour un’esperienza partecipativa e sempre in evoluzione.

Un cast stellare per ispirare i giovani

Ad arricchire i talk, la partecipazione di ospiti amati dal pubblico giovanile come Enzo Iacchetti, Giuliano Sangiorgi, Fabio Caressa, e tanti altri. Questi interventi hanno saputo aggiungere spunti di riflessione e testimonianze di vita preziose per i ragazzi.

Il futuro del tour: appuntamento al 2025

Con oltre 7.000 chilometri percorsi e migliaia di studenti incontrati, la decima edizione di #NonCiFermaNessuno si chiude con numeri straordinari. Un’iniziativa che non solo ispira i giovani, ma li coinvolge attivamente in un dialogo costruttivo e orientato al futuro. Luca Abete e il suo team danno appuntamento al 2025 per l’undicesima edizione, pronti a portare ancora una volta nelle università italiane un messaggio di ottimismo, forza e cambiamento.

“Questo tour è un viaggio straordinario nei cuori e nelle menti di chi sta provando a capire il proprio posto nel mondo. Ogni tappa ha aperto una finestra su realtà diverse ma accomunate da fragilità che emergono, esperienze che accomunano, coraggio che ispira. Ho visto anime accorciare le distanze e ritrovarsi più vicine. In una Paese che premia gli “eroi” del dissing, noi rispondiamo con il nostro claim: impariamo ad amarci!”, questo il commento di Luca Abete.