Allarme degli specialisti: rischiamo di non avere più chirurghi

L’allarme arriva dalla Società italiana di chirurgia (Sic) e dall’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi): “La chirurgia sta facendo passi da gigante anche grazie alle nuove tecnologie, ma a breve in Italia rischiamo di restare senza più chirurghi. Oggi purtroppo i giovani si stanno allontanando da questa specializzazione, al punto che l’ultimo dato nazionale riporta un 50% di posti lasciati vuoti dai neolaureati e un tasso di abbandono dopo il primo anno del 20%, con picchi preoccupanti in alcune sedi dove nessun laureato si è iscritto al percorso formativo della specializzazione in chirurgia”.

Un allarme serio che sta facendo mobilitare i vertici dei chirurghi italiani, accademici e ospedalieri che si riuniranno a Napoli per discutere de ‘Le grandi rivoluzioni in chirurgia’

Si parte dalla robotica, grazie ala quale sono stati eseguiti 14mila interventi chirurgici, con un incremento del 40% rispetto all’anno precedente mentre spicca il settore chirurgia dell’obesità con un incremento del 600%

Tuttavia, mentre si cercano le cause della crisi, si vogliono invogliare i giovani intraprendere questa carriera, vengono ricordati i pionieri che hanno rivoluzionato la chirurgia e nel corso del congresso di Napoli ci sarà anche il premio Premio giovani chirurghi under 40 ‘Enrico Di Salvo’, dedicato al chirurgo napoletano fondatore di una delle associazioni di missioni umanitarie maggiormente attive in Sud Africa scomparso lo scorso febbraio, e si guarderà al futuro della chirurgia.