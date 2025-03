La ministra Calderone e la “laurea della domenica”: 110 e lode con media di 26, era docente nello stesso ateneo in cui studiava

L’inchiesta de Il Fatto Quotidiano sulla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone si arricchisce di nuovi elementi. Il quotidiano ha parlato di una laurea “facile”, presa quasi gratuitamente in un’Università privata, dove il marito della titolare del dicastero sedeva nel Cda dell’ateneo.

Secondo il quotidiano guidato da Marco Travaglio, la ministra Calderone avrebbe svolto più esami nella stessa giornata e in alcuni casi anche di domenica. Spesso il primo del mese e poi il giorno 15. Ma non sarebbe finita qui.

Ecco cosa non torna

Con un articolo di ieri, 25 marzo, ripreso da Open, il giornale rivela che la Calderone risulterebbe essere stata, nel periodo in cui era studentessa, anche professoressa a contratto nella stessa Università. E c’è un’altra questione curiosa. Il suo voto di laurea del 26 luglio 2016 è lusinghiero: 110 e lode. La media degli 11 esami sostenuti è però di 26,64/30, ovvero 97,67 su 110.

Rimane anche il mistero della laurea triennale del 12 novembre 2012. Che non risulta né al ministero né alla Link. Non solo: nell’anno accademico 2012/2013 risulta iscritta al secondo anno della triennale, e al primo della biennale, contemporaneamente. Si tratterebbe, nel caso, di un’immatricolazione non valida per mancanza di titolo precedente.

La replica di Calderone

Ecco cosa aveva detto la diretta interessata qualche giorno fa, dopo la pubblicazione del primo articolo de Il Fatto in merito: “In relazione al mio percorso universitario – ha scritto sui social la ministra Marina Calderone -, mi preme ricordare che ho ottenuto la laurea triennale in data 12.11.2012 e quella magistrale in data 26.07.2016”.

Calderone non ha negato di avere svolto più verifiche universitarie a poche ore di distanza. “Oggi un quotidiano ha trovato la prova della mia laurea, ossia il libretto universitario. Nel quale ci sono esami sostenuti lo stesso giorno e più esami superati a distanza ravvicinata. Come credo sia accaduto a molti universitari. In quanto studente-lavoratrice, ero una fuori corso. Questo significa che è stata tutt’altro che una laurea presa in fretta e furia“.

La ministra ha risposto anche alla supposta anomalia degli esami svolti nei giorni festivi: “Quanto agli esami sostenuti nel fine settimana, è la normalità in caso di corsi dedicati agli studenti-lavoratori. Orgogliosamente – conclude – posso affermare che lavoro (e studio) da più di 30 anni“.

La ministra del Lavoro ha puntualizzato, infine, di essere “iscritta all’ordine dei consulenti del lavoro dal 22.11.1994, mentre l’obbligo di laurea è stato introdotto solo a partire dal 2010”.