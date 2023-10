Lucca comics&games together: proposte per scuole e insegnanti

Dal 1 al 5 novembre si svolgerà a Lucca l’evento “Lucca 23 comics & Games together”, una serie di eventi ricca di sollecitazioni e proposte per gli appassionati e anche quest’anno sono molte le proposte per le scuole organizzate all’interno del programma di Lucca Junior.

Tanti libri, fumetti e giochi presenti in fiera e tanti autori, che si sono resi disponibili ad incontrare le classi durante il Festival, nel Family Palace (negli spazi del Real Collegio) e in altre location, con presentazioni e laboratori.

Il programma per le scuole

Fumetti e graphic novel a scuola: come e perché proporre a scuola il fumetto? Evidenziando le peculiarità della “nona arte” si proverà a sfatare luoghi comuni che la ingabbiano e a volte distanziano dai banchi di scuola. L’incontro è rivolto ad insegnanti, genitori, educatori, bibliotecari e chiunque sia interessato al mondo del fumetto per bambini.

Il gaming nelle scuole: un connubio possibile: durante il seminario verranno discusse alcune problematiche che attualmente frenano o dissuadono il mondo scolastico dall’utilizzare il medium videoludico come strumento complementare all’apprendimento, e di come possono essere superate. Verrà portato un caso di studio in cui una scuola superiore di primo grado del territorio ha superato la “barriera” e ha realizzato un piccolo gioco ispirandosi al folklore della città e del territorio.

Game4ced un gioco per individuare il daltonismo nella scuola primaria e dell’infanzia: Il seminario presenta un progetto PRIN (GAME4CED), finanziato dal Ministero dell’Università per il periodo 2023-2025, che ha come obbiettivo quello di utilizzare il gioco, opportunamente disegnato o modificato, per capire se in classe vi sono bambini daltonici. Verranno presentate le caratteristiche principali dei bambini daltonici per poter avere un quadro più chiaro e per sfatare opinioni diffuse a volte non corrette, e a seguire i giochi e le strategie di cui si occuperà il progetto. Gli attuatori del progetto inoltre cercano insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia per raccogliere esperienze e per stabilire connessioni per future collaborazioni.

Together l’arte di giocare insieme: il gioco è un diritto trasversale di ogni essere umano a ogni età, attraverso il quale impariamo durante il corso di tutta la nostra esistenza. Si tratta quindi di uno strumento che ha una immensa potenzialità educativa, ed è in grado, in ogni sua forma, sia di arricchire la nostra persona che di ampliare le nostre competenze sociali e relazionali.

All’interno di questo contesto, negli ultimi anni il gioco strutturato sta prendendo sempre più piede anche nel panorama educativo, grazie alla capacità intrinseca che possiede di affrontare tematiche emotive e sociali anche complesse, mantenendo un equilibrio variabile da parte del soggetto tra immersività e distacco.

In un contesto sociale in cui vi è un’attenzione sempre maggiore riguardo all’accoglienza e all’accessibilità, in cui è necessario porre attenzione alle neuro diversità e alla disabilità, è importante ristrutturare il gioco in modo che possa essere uno strumento il più possibile accessibile anche per chi ha esigenze o necessità particolari.

Eventi e laboratori

Vi saranno inoltre spazi dedicati alle rievocazioni storiche, grazie alla presenza a Lucca di associazioni che si occupano della scherma storica; incontri con autori e autrici del genere fantasy, come Licia Troisi e la francese Christelle Dobos, tra le più importanti nel panorama europeo; incontri per insegnanti come “Il drago in classe: Focus sulla letteratura fanasy” e non mancheranno le presentazioni di progetti di successo, come “L’ora di lezione non basta”, “Lily#Ttutta sbagliata”, “Good Gamer Toscana”, che ha visto ragazze e razzi delle scuole secondaria realizzare dei videogames.

Il programma è in costante aggiornamento e si possono trovare informazioni sugli eventi giorno per giorno al link https://www.luccacomicsandgames.com/it/2023/programma/

Proposte per le scuole Attività Lucca Junior

Proposte per le scuole FOCUS FUMETTO