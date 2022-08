L’Udir rinnova le nomine: Dario Tumminelli nuovo segretario generale, Nanni Saccone confermato responsabile sicurezza

La segreteria nazionale dell’Udir ha appena comunicato le nuove nomine in seno alla struttura sindacale. Dario Tumminelli è il nuovo segretario generale, Nanni Saccone viene invece confermato consulente tecnico e responsabile nazionale sulla sicurezza.

“Il neo segretario – si legge nel comunicato Udir – ringrazia la presidenza per la fiducia concessa, si dichiara di essere onorato della delega conferita e di impegnarsi attivamente allo sviluppo e crescita sindacale dell’Udir”.

L’ingegnere Saccone, protagonista, negli anni della pandemia, nell’ambito degli incontri e dei tavoli di lavoro ministero-regioni per la predisposizione delle norme anti Covid e dei protocolli di sicurezza per il rientro in classe, su questi stessi temi resta il principale punto di riferimento per l’Udir.

Una questione chiave, quella della sicurezza, strettamente legata alla responsabilità dei dirigenti scolastici, sempre più a rischio in tempi di gestione della pandemia. Leggiamo sul comunicato Udir: “Diversi capi d’istituto hanno messo in evidenza – in occasione di un workshop formativo su Pnrr e linee di investimento – le difficoltà che permangono sulla gestione delle strutture scolastiche, poiché loro sono i responsabili di edifici, spesso vecchi e fatiscenti, sui quali però possono solo agire gli enti locali, a loro volta vincolati da finanziamenti perennemente bloccati per una burocrazia lenta ed esasperante. La stessa gestione dei fondi Pnrr, per creare anche classi innovative e digitali, non sembra essere ancora molto chiara. E in caso di mancata realizzazione, si continua a puntare il dito sugli stessi responsabili degli istituti”.

A Dario Tumminelli e a Nanni Saccone, nostro collaboratore, vanno gli auguri della Tecnica della Scuola.