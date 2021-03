MAD anche d’estate, in vista del piano scuola di Bianchi

Secondo fonti del Corriere della sera l’idea del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del comitato di esperti al lavoro da un mese, sarebbe quella di tenere aperte le scuole fino a fine luglio — e se possibile anche per una parte di agosto — per attività di laboratorio e di socializzazione, per creare una continuità nella vita dei ragazzi e per il rafforzamento delle competenze, in vista del ritorno alla normalità.

Un piano diverso per scuole primarie, medie e superiori con modalità in via di definizione, ma con frequenza non obbligatoria. Ogni scuola in piena autonomia potrà decidere l’organizzazione, si potranno sfruttare gli spazi interni ed esterni con attività sportive, teatrali, ludiche.

Alla luce di questa programmazione, la domanda di Messa a Disposizione (MAD) potrà fornire alle scuole un bacino supplenze importante.

Ecco perché l’aspirante supplente o Ata che volesse candidarsi presso una scuola è chiamato a farlo non solo in autunno (quando si presentano le domande per le cattedre che si rendessero vacanti durante l’anno scolastico), ma anche in primavera, il periodo migliore per candidarsi alle attività scolastiche estive.

