Docente di scuola primaria tra le migliori dj d’Italia: “Ai miei alunni faccio ascoltare i Queen e Einaudi in sottofondo in classe”

Claudia Giannettino, docente palermitana di scuola primaria 40enne, è tra le migliori dj d’Italia. Dal lunedì al venerdì insegna matematica, scienze e tecnologie in una scuola elementare del capoluogo siciliano, mentre nel fine settimana, come riporta La Repubblica, anima le notti nei locali.

“Educo ad una cultura musicale vasta”

Il modo di fare didattica della maestra è alquanto particolare: la Giannettino prova a instillare nei propri alunni la cultura musicale, mettendo in sottofondo melodie e opere di grandi artisti durante le lezioni. “Due mondi all’apparenza contrastanti ma che in realtà non lo sono, ai bambini durante le lezioni faccio ascoltare i Queen, Ludovico Einaudi, Allevi e Barry White”.

“Abbiamo elaborato un cartellone sulla cellula. Disegnavamo, coloravamo, e come musica di sottofondo ascoltavamo Einaudi e Allevi. Insegno in tre quarte elementari e dal primo anno provo a educare i bambini a una cultura musicale vasta”, ha aggiunto.

Il supporto di studenti e genitori

Giannettino è l’unica siciliana in nomination nella categoria “Miglior woman dj 2022” ai Dance Music Award, una sorta di Oscar italiani della musica dance. “Per un’artista siciliana è più difficile riuscire a emergere nel panorama nazionale a causa di una disposizione logistica della nostra terra che scoraggia i talenti. Per questo sono orgogliosa di rappresentare la Sicilia in questo prestigioso contest nazionale”, ha detto.

Per Claudia Giannettino, unica donna siciliana, è la seconda volta come finalista: la prima fu nel 2018 quando si classificò terza. Quest’ultima crede di essere un esempio per i suoi studenti: “Raggiungere questo risultato mi ha permesso di mostrare ai miei piccoli alunni che nella vita bisogna impegnarsi al massimo per i propri obiettivi, senza farsi scoraggiare dalle difficoltà che si incontrano lungo il percorso”. Insomma, la docente è un esempio vivente di come non bisogna rinunciare ai propri sogni e alle proprie passioni.

A quanto pare studenti e genitori fanno il tifo per lei: “Sono i miei primi fan”, ha detto la Giannettino.